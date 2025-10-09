Scoreboard roundup -- 10/8/25

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 3, Tigers 9 (ALDS - Game 4, Series tied 2-2)
Blue Jays 5, Yankees 2 (ALDS - Game 4, TOR wins series 3-1)
Brewers 3, Cubs 4 (NLDS - Game 3, MIL leads series 2-1)
Phillies 8, Dodgers 2 (NLDS - Game 3, LAD lead series 2-1)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Maple Leafs 5
Bruins 3, Capitals 1
Flames 4, Oilers 3
Kings 6, Golden Knights 5
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Aces 90, Mercury (WNBA FINALS - Game 3, LV leads series 3-0)
