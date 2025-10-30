Scoreboard roundup -- 10/29/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 6, Dodgers 1 (World Series - Game 5, Toronto leads series 3-2)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Blue Jackets 6
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 139, Raptors 121
Cavaliers 105, Celtics 125
Magic 116, Pistons 135
Hawks 117, Nets 112
Kings 113, Bulls 126
Pacers 105, Mavericks 107
Pelicans 88, Nuggets 122
Trail Blazers 136, Jazz 134
Lakers 116, Timberwolves 115
Grizzlies 114, Suns 113
Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.