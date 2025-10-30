Scoreboard roundup -- 10/29/25

By ABC Audio

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 6, Dodgers 1 (World Series - Game 5, Toronto leads series 3-2)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Blue Jackets 6

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 139, Raptors 121
Cavaliers 105, Celtics 125
Magic 116, Pistons 135
Hawks 117, Nets 112
Kings 113, Bulls 126
Pacers 105, Mavericks 107
Pelicans 88, Nuggets 122
Trail Blazers 136, Jazz 134
Lakers 116, Timberwolves 115
Grizzlies 114, Suns 113

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos

    mobile apps

    Everything you love about kissrocks.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!