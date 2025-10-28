Scoreboard roundup -- 10/27/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 5, Dodgers 6 (World Series - Game 3, LAD lead series 2-1)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 3, Penguins 6
Bruins 2, Senators 7

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 116, Pistons 95
Magic 124, 76ers 136
Hawks 123, Bulls 128
Nets 109, Rockets 137
Celtics 122, Pelicans 90
Raptors 103, Spurs 121
Thunder 101, Mavericks 94
Suns 134, Jazz 138
Nuggets 127, Timberwolves 114
Grizzlies 118, Warriors 131
Trail Blazers 122, Lakers 108

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Commanders 7, Chiefs 28

