Scoreboard roundup -- 10/26/25

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Dolphins 34, Falcons 10
Jets 39, Bengals 38
Browns 13, Patriots 32
Giants 20, Eagles 38
Bills 40, Panthers 9
Bears 16, Ravens 30
49ers 15, Texans 26
Buccaneers 23, Saints 3
Cowboys 24, Broncos 44
Titans 14, Colts 38
Packers 35, Steelers 25
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Nets 107, Spurs 118
Celtics 113, Pistons 119
Bucks 113, Cavaliers 118
Knicks 107, Heat 115
Hornets 139, Wizards 113
Pacers 110, Timberwolves 114
Raptors 129, Mavericks 139
Trail Blazers 107, Clippers 114
Lakers 127, Kings 120
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Avalanche 3, Devils 4
Golden Knights 1, Lightning 2
Sharks 6, Wild 5
Mammoth 3, Jets 2
Kings 3, Blackhawks 1
Stars 3, Predators 2
Rangers 1, Flames 5
Oilers 3, Canucks 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL -- 10/25
Dodgers 5, Blue Jays 1 (World Series - Game 2, Series tied 1-1)
Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.