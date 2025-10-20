Scoreboard roundup -- 10/19/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 2, Blue Jays 6 (ALCS - Game 6, Series tied 3-3)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 4, Capitals 3
Oilers 2, Red Wings 4
Ducks 1, Blackhawks 2
Bruins 2, Mammoth 3

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 35, Jaguars 7
Saints 14, Bears 26
Dolphins 6, Browns 31
Patriots 31, Titans 13
Raiders 0, Chiefs 31
Eagles 28, Vikings 22
Panthers 13, Jets 6
Giants 32, Broncos 33
Colts 38, Chargers 24
Commanders 22, Cowboys 44
Packers 27, Cardinals 23
Falcons 10, 49ers 20

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos

    mobile apps

    Everything you love about kissrocks.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!