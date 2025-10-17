Scoreboard roundup -- 10/16/25

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 1, Dodgers 3 (NLCS - Game 3, LAD lead series 3-0)
Blue Jays, Mariners 2 (ALCS - Game 4, Series tied 2-2)
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Steelers 31, Bengals 33
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Rangers 1, Maple Leafs 2
Predators 2, Canadiens 3
Kraken 3, Senators 4
Panthers 1, Devils 3
Jets 5, Flyers 2
Avalanche 4, Blue Jackets 1
Oilers 2, Islanders 4
Canucks 5, Stars 3
Bruins 5, Golden Knights 6
Hurricanes 4, Ducks 1
Penguins 4, Kings 2
